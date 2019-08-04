В Иране разбился истребитель

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В Иране потерпел крушение истребитель Военно-воздушных сил страны, оба пилота самолёта выжили. Об этом сообщает агентство Mehr.
В Иране разбился истребитель
  • © Jerzy Dabrowski/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как отмечается, авария произошла в провинции Тенгестан в 12:30 по местному времени.

К инциденту могла привести техническая неисправность, отметил глава региона Абдол-Хосейн Рафиепур.

Подробности не сообщаются.

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