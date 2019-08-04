Вице-премьер Италии намерен вернуться к хорошим отношениям с Россией
Об этом сообщает ANSA.
«Я буду работать, чтобы вернуться к хорошим отношениям с Россией. Путин — это великий президент. И говорю я это, потому что так действительно считаю, а не потому, что мне заплатили, как утверждают некоторые газеты», — сказал он.
Среди других политиков, заслуживающих уважения, Сальвини выделил президентов США и Бразилии Дональда Трампа и Жаира Болсонару, а также премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Ранее Сальвини заявил, что президент России Владимир Путин оставит след в истории.