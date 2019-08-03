Зеленский просит МИД Украины отменить визы с рядом стран для развития медтуризма

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил составить перечень стран, с которыми следовало бы отменить визовый режим для развития медицинского туризма на Украине.
Зеленский просит МИД Украины отменить визы с рядом стран для развития медтуризма
  • Reuters

«Мы можем составить перечень стран, граждане которых часто приезжают в Украину на лечение, с тем, чтобы отменить для них визовый режим, и обратиться в Министерство иностранных дел», — приводит РИА Новости слова Зеленского.

Он отметил, что «особенно это касается тех стран, граждане которых обычно сюда приезжают на лечение и оздоровление и чувствуют эти преграды в пересечении границы».

В мае 2019 года бывший президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что уже более 2,5 млн украинцев воспользовались безвизовым режимом со странами Евросоюза.

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