Зеленский просит МИД Украины отменить визы с рядом стран для развития медтуризма
- Reuters
«Мы можем составить перечень стран, граждане которых часто приезжают в Украину на лечение, с тем, чтобы отменить для них визовый режим, и обратиться в Министерство иностранных дел», — приводит РИА Новости слова Зеленского.
Он отметил, что «особенно это касается тех стран, граждане которых обычно сюда приезжают на лечение и оздоровление и чувствуют эти преграды в пересечении границы».
В мае 2019 года бывший президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что уже более 2,5 млн украинцев воспользовались безвизовым режимом со странами Евросоюза.