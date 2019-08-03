В Китае призвали со временем облегчить санкции против КНДР
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
По его мнению, снятие ряда ограничений могло бы поощрить КНДР к продолжению позитивной линии в её политике.
«Мы проводим консультации между собой. И у нас нет пока окончательного решения. Но мы считаем, что нельзя просто просить КНДР делать всё возможное, тогда как вы сохраняете санкции против Северной Кореи. Это точно не поможет решению вопроса», — указал он.
Вместе с этим он отметил, что китайская сторона позитивно оценивает тот факт, что США и КНДР идут навстречу друг другу.
«Но, конечно, мы надеемся, что они предпримут более предметные действия», — заключил постпред.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в ближайшее время перспектива снятия санкций, введённых международным сообществом в отношении Северной Кореи, отсутствует.