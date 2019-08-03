В Китае призвали со временем облегчить санкции против КНДР

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что со временем стоит облегчить санкции против Северной Кореи.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, снятие ряда ограничений могло бы поощрить КНДР к продолжению позитивной линии в её политике.

«Мы проводим консультации между собой. И у нас нет пока окончательного решения. Но мы считаем, что нельзя просто просить КНДР делать всё возможное, тогда как вы сохраняете санкции против Северной Кореи. Это точно не поможет решению вопроса», — указал он.

Вместе с этим он отметил, что китайская сторона позитивно оценивает тот факт, что США и КНДР идут навстречу друг другу.

«Но, конечно, мы надеемся, что они предпримут более предметные действия», — заключил постпред.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в ближайшее время перспектива снятия санкций, введённых международным сообществом в отношении Северной Кореи, отсутствует.