В Китае призвали со временем облегчить санкции против КНДР

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Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что со временем стоит облегчить санкции против Северной Кореи.
В Китае призвали со временем облегчить санкции против КНДР
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, снятие ряда ограничений могло бы поощрить КНДР к продолжению позитивной линии в её политике.

«Мы проводим консультации между собой. И у нас нет пока окончательного решения. Но мы считаем, что нельзя просто просить КНДР делать всё возможное, тогда как вы сохраняете санкции против Северной Кореи. Это точно не поможет решению вопроса», — указал он.

Вместе с этим он отметил, что китайская сторона позитивно оценивает тот факт, что США и КНДР идут навстречу друг другу.

«Но, конечно, мы надеемся, что они предпримут более предметные действия», — заключил постпред.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в ближайшее время перспектива снятия санкций, введённых международным сообществом в отношении Северной Кореи, отсутствует.

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