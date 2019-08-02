Рэтклифф передумал выдвигаться на пост главы Нацразведки США

Американский конгрессмен Джон Рэтклифф отказался выдвинуть свою кандидатуру на пост директора Нацразведки США. Об этом написал в своём Twitter президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

По его словам, некоторые «нелепые» СМИ «очень несправедливо» отнеслись к Рэтклиффу.

Трамп заявил, что объяснил конгрессмену, «как плохо будет для него и его семьи иметь дело с такими людьми», вместо того чтобы Рэтклиффу «переживать месяцы клеветы».

«После этого Джон решил остаться в конгрессе, где он проделал выдающуюся работу, представляя народ Техаса и нашу страну. Скоро я объявлю о своём решении по поводу новой кандидатуры», — написал американский лидер.

Ранее Трамп заявил о намерении выдвинуть конгрессмена Рэтклиффа на пост главы Нацразведки.