Рэтклифф передумал выдвигаться на пост главы Нацразведки США
- Reuters
По его словам, некоторые «нелепые» СМИ «очень несправедливо» отнеслись к Рэтклиффу.
Трамп заявил, что объяснил конгрессмену, «как плохо будет для него и его семьи иметь дело с такими людьми», вместо того чтобы Рэтклиффу «переживать месяцы клеветы».
«После этого Джон решил остаться в конгрессе, где он проделал выдающуюся работу, представляя народ Техаса и нашу страну. Скоро я объявлю о своём решении по поводу новой кандидатуры», — написал американский лидер.
Ранее Трамп заявил о намерении выдвинуть конгрессмена Рэтклиффа на пост главы Нацразведки.