В Бангкоке два человека пострадали в результате небольших взрывов
Об этом сообщает AFP со ссылкой на полицию.
#BREAKING— AFP news agency (@AFP) August 2, 2019
Two injured in small 'explosions' as Bangkok hosts summit: police pic.twitter.com/AyR6Bk3sJG
Другие подробности инцидента не приводятся.
В настоящее время в Бангкоке проходит 52-я ежегодная встреча министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Ранее сообщалось, что 20 человек погибли и ещё 50 получили ранения в результате нападения на офис кандидата в вице-президенты Афганистана Амруллы Салеха в Кабуле.
В результате нападения Салех получил лёгкое ранение, афганские военные ликвидировали четырёх боевиков.