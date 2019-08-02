В Бангкоке два человека пострадали в результате небольших взрывов

По меньшей мере два человека пострадали в результате двух небольших взрывов в Бангкоке.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на полицию.

#BREAKING

Two injured in small 'explosions' as Bangkok hosts summit: police pic.twitter.com/AyR6Bk3sJG — AFP news agency (@AFP) August 2, 2019

Другие подробности инцидента не приводятся.

В настоящее время в Бангкоке проходит 52-я ежегодная встреча министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Ранее сообщалось, что 20 человек погибли и ещё 50 получили ранения в результате нападения на офис кандидата в вице-президенты Афганистана Амруллы Салеха в Кабуле.

В результате нападения Салех получил лёгкое ранение, афганские военные ликвидировали четырёх боевиков.