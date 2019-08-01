В ЕК прокомментировали санкции США против главы МИД Ирана

Представитель Европейской комиссии (ЕК) прокомментировал решение США ввести санкции против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

«Мы сожалеем об этом решении. Со своей стороны мы продолжим работать с Зарифом как с самым высокопоставленным иранским дипломатом, учитывая важность поддержания дипломатических каналов», — цитирует чиновника РИА Новости.

Ранее США приняли решение ввести санкции против Зарифа. Позднее президент Ирана Хасан Рухани оценил данный шаг.

Эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию в отношениях Тегерана и Вашингтона.