В ЕК прокомментировали санкции США против главы МИД Ирана

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Представитель Европейской комиссии (ЕК) прокомментировал решение США ввести санкции против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.
В ЕК прокомментировали санкции США против главы МИД Ирана
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

«Мы сожалеем об этом решении. Со своей стороны мы продолжим работать с Зарифом как с самым высокопоставленным иранским дипломатом, учитывая важность поддержания дипломатических каналов», — цитирует чиновника РИА Новости.

Ранее США приняли решение ввести санкции против Зарифа. Позднее президент Ирана Хасан Рухани оценил данный шаг.

Эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию в отношениях Тегерана и Вашингтона.

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