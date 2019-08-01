Депутат оценил ужесточение Финляндией требований к шенгену для россиян

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал сообщение о том, что Финляндия с 1 сентября начнёт запрашивать у граждан России при подаче заявления на шенгенскую визу все необходимые сопроводительные документы, как того требуют директивы Евросоюза.

«Власти Евросоюза хотели бы, чтобы Финляндия применяла установленные нормы при выдаче шенгенских виз, поскольку они хотели бы контролировать поток туристов, которые через Хельсинки путешествуют дальше по Европе», — сказал Морозов.

Он также напомнил, что у Москвы есть договор о приграничном сотрудничестве с Хельсинки, который подразумевает, что жители приграничных территорий могут получать визы для посещения Финляндии в упрощённом порядке.

Ранее Nation News сообщал, что визовый отдел генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге прокомментировал ужесточение требований.