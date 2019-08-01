Депутат оценил ужесточение Финляндией требований к шенгену для россиян
- РИА Новости
«Власти Евросоюза хотели бы, чтобы Финляндия применяла установленные нормы при выдаче шенгенских виз, поскольку они хотели бы контролировать поток туристов, которые через Хельсинки путешествуют дальше по Европе», — сказал Морозов.
Он также напомнил, что у Москвы есть договор о приграничном сотрудничестве с Хельсинки, который подразумевает, что жители приграничных территорий могут получать визы для посещения Финляндии в упрощённом порядке.
Ранее Nation News сообщал, что визовый отдел генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге прокомментировал ужесточение требований.