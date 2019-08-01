Трамп прокомментировал дебаты демократов

Американский лидер Дональд Трамп оценил прошедшие 31 июля дебаты кандидатов в президенты США от Демократической партии.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Люди, выступавшие сегодня, — не те, кто сделает Америку снова великой или сохранит её величие! В нашей стране сейчас бьются рекорды практически во всех сферах: от фондового рынка до военного сектора и безработицы. Страна процветает, как никогда раньше», — написал он.

Ранее Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин желают победы бывшего вице-президента США Джо Байдена на предстоящих президентских выборах в Соединённых Штатах.