Болтон прокомментировал сообщения о запуске КНДР реактивного снаряда
«Запуск этих ракет не нарушает обещание, которое Ким Чен Ын дал президенту (США Дональду Трампу. — RT) относительно межконтинентальных баллистических ракет. Но стоит спросить, когда... начнутся консультации на рабочем уровне относительно денуклеаризации», — заявил он.
Болтон подчеркнул, что лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с американским лидером в приграничном пункте двух Корей в демилитаризованной зоне заявил о готовности возобновить переговоры, но дальнейшей информации со стороны Пхеньяна не поступало.
Ранее северокорейские СМИ сообщили о проведённом 31 июля первом испытательном пуске нового управляемого реактивного снаряда.