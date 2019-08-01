Болтон прокомментировал сообщения о запуске КНДР реактивного снаряда

Короткая ссылка
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала Fox Business отметил, что запуск КНДР реактивных снарядов не нарушает данных Северной Кореей обязательств.

«Запуск этих ракет не нарушает обещание, которое Ким Чен Ын дал президенту (США Дональду Трампу. — RT) относительно межконтинентальных баллистических ракет. Но стоит спросить, когда... начнутся консультации на рабочем уровне относительно денуклеаризации», — заявил он.

Болтон подчеркнул, что лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с американским лидером в приграничном пункте двух Корей в демилитаризованной зоне заявил о готовности возобновить переговоры, но дальнейшей информации со стороны Пхеньяна не поступало.

Ранее северокорейские СМИ сообщили о проведённом 31 июля первом испытательном пуске нового управляемого реактивного снаряда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить