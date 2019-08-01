Болтон прокомментировал сообщения о запуске КНДР реактивного снаряда

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала Fox Business отметил, что запуск КНДР реактивных снарядов не нарушает данных Северной Кореей обязательств.

«Запуск этих ракет не нарушает обещание, которое Ким Чен Ын дал президенту (США Дональду Трампу. — RT) относительно межконтинентальных баллистических ракет. Но стоит спросить, когда... начнутся консультации на рабочем уровне относительно денуклеаризации», — заявил он.

Болтон подчеркнул, что лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с американским лидером в приграничном пункте двух Корей в демилитаризованной зоне заявил о готовности возобновить переговоры, но дальнейшей информации со стороны Пхеньяна не поступало.

Ранее северокорейские СМИ сообщили о проведённом 31 июля первом испытательном пуске нового управляемого реактивного снаряда.