Около 40 человек пострадали в результате пожара на заводе в Техасе

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В результате взрыва и пожара на нефтеперерабатывающем заводе Exxon Mobil в американском штате Техас пострадали 37 человек.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя завода.

Согласно его информации, большинство пострадавших не получили серьёзных травм и ожогов. Пожар удалось локализовать.

Ранее на заводе по переработке отходов в Мексике произошёл пожар.

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