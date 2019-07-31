Около 40 человек пострадали в результате пожара на заводе в Техасе

В результате взрыва и пожара на нефтеперерабатывающем заводе Exxon Mobil в американском штате Техас пострадали 37 человек.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя завода. Согласно его информации, большинство пострадавших не получили серьёзных травм и ожогов. Пожар удалось локализовать. Ранее на заводе по переработке отходов в Мексике произошёл пожар.