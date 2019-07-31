Политолог оценил отказ Германии участвовать в миссии США в Ормузском проливе

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в беседе с RT заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что страна не будет принимать участия в операции США в Ормузском проливе.

«Достаточно долгое время, начиная с операции в Ираке, очень многие страны НАТО отказывались от участия в операциях, которые США сначала планировали проводить под эгидой альянса, но в итоге проводили под самими собой созданной коалицией, которая не имела никакой международной легитимности», — считает эксперт.

По словам Брутера, Германия не заинтересована в том, чтобы участвовать в американских операциях.

«Соединённые Штаты ориентируются на своих более близких союзников в подобных вопросах и считают, что сила ломает всё. Это ещё один повод понять, насколько сильно деградирует международная политика, когда существующие общепринятые правила и документы в Вашингтоне просто выбрасываются в корзину», — сказал он.

Ранее Маас заявил, что Германия не будет принимать участия в операции США в Ормузском проливе.