Политолог оценил отказ Германии участвовать в миссии США в Ормузском проливе

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в беседе с RT заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что страна не будет принимать участия в операции США в Ормузском проливе.
Политолог оценил отказ Германии участвовать в миссии США в Ормузском проливе
  • globallookpress.com
  • © U.S. Navy/ZUMAPRESS.com

«Достаточно долгое время, начиная с операции в Ираке, очень многие страны НАТО отказывались от участия в операциях, которые США сначала планировали проводить под эгидой альянса, но в итоге проводили под самими собой созданной коалицией, которая не имела никакой международной легитимности», — считает эксперт.

По словам Брутера, Германия не заинтересована в том, чтобы участвовать в американских операциях.

«Соединённые Штаты ориентируются на своих более близких союзников в подобных вопросах и считают, что сила ломает всё. Это ещё один повод понять, насколько сильно деградирует международная политика, когда существующие общепринятые правила и документы в Вашингтоне просто выбрасываются в корзину», — сказал он.

Ранее Маас заявил, что Германия не будет принимать участия в операции США в Ормузском проливе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить