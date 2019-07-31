Трамп назвал победой решение суда отклонить иск о «сговоре с Россией»

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Президент США Дональд Трамп назвал победой решение суда отклонить иск Национального комитета Демократической партии о «вмешательстве» России в президентские выборы 2016 года в Соединённых Штатах.
Трамп назвал победой решение суда отклонить иск о «сговоре с Россией»
  • Reuters

«Вчерашний суд — это грандиозная победа над «российской мистификацией», которая была величайшей политической аферой в истории нашей страны. Предательством! Надеюсь, генеральный прокурор США и все, кто работает вместе с ним, выяснят в мельчайших подробностях, что произошло. Снова — никогда!» — написал Трамп в Twitter.

Ранее сообщалось, что суд в США закрыл дело о взломе серверов Демократической партии. 

Трамп отреагировал на это событие.

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