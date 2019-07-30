СМИ: В США эксгумируют останки гангстера Джона Диллинджера

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В США по запросу родственников извлекут из могилы для эксгумации останки легендарного гангстера 1930-х годов Джона Диллинджера.
СМИ: В США эксгумируют останки гангстера Джона Диллинджера
  • Шериф Лилиан Холли, прокурор Роберт Эстилль и Джон Диллинджер в Чикаго
  • Gettyimages.ru
  • © Bettmann

Как пишет Indianapolis Star, эксгумация останков состоится 16 сентября по запросу его племянника. После проведения процедуры останки будут вновь захоронены.

При этом причины эксгумации не уточняются. 

Один из самых разыскиваемых американских преступников Джон Диллинджер был застрелен агентами ФБР в Чикаго в 1934 году. За свою жизнь он совершил ограбления около 20 банков и нападения на четыре полицейских отделения, дважды совершал побеги из тюрьмы.

Родственники гангстера, озабоченные тем, что его останки могут быть похищены, положили на его гроб около 2,5 тонны бетона.

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