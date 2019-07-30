Объявлены победители премии RT Khaled Alkhateb Memorial Awards

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Объявлены лауреаты международной премии Khaled Alkhateb Memorial Awards, учреждённой RT в память о погибшем журналисте Халеде аль-Хатыбе.

Победителем в категории «Лучшая работа из зоны конфликта: короткое видео» стал Фаусто Билославо из Италии за серию репортажей «Битва за Триполи».

В номинации «Лучшая работа из зоны конфликта: длинное видео» победили Амитабх Реви из Индии за работу «Пальмира: возродиться, как феникс из пепла» и Антон Степаненко из России за фильм «Ракка. Жизнь после войны».

Победителем в категории «Лучшая работа из зоны конфликта: текст» стал Кеннет Розен (США) за серию статей «После ИГ»*.

30 июля 2017 года во время выполнения редакционного задания Халед аль-Хатыб попал под обстрел со стороны террористов ИГ в сирийской провинции Хомс. В своих репортажах он освещал бои правительственных сил Сирии с боевиками. Халеду аль-Хатыбу было 25 лет.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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