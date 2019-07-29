В США рассказали подробности об открывшем стрельбу на фестивале еды
- Reuters
«Мы выяснили, с помощью некоторых федеральных ведомств, что оружие, которым был вооружен подозреваемый, было СКС», — цитирует шефа полиции Гилроя Скота Смити РИА Новости.
По его словам, оружие было приобретено легально в штате Невада 9 июля.
Стрелявшим оказался 19-летний Сантино Уильям Лиган, добавил Смити.
Ранее сообщалось, что жертвами стрельбы на фестивале еды в городе Гилрой стали три человека, также скончался подозреваемый в совершении преступления.
Травмы различной степени тяжести получили 15 человек.