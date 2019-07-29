В США рассказали подробности об открывшем стрельбу на фестивале еды

В полиции рассказали подробности о стрелке, который подозревается в убийстве трёх человек на фестивале еды в Калифорнии. По данным ведомства, злоумышленник был вооружён карабином СКС.

Reuters

«Мы выяснили, с помощью некоторых федеральных ведомств, что оружие, которым был вооружен подозреваемый, было СКС», — цитирует шефа полиции Гилроя Скота Смити РИА Новости. По его словам, оружие было приобретено легально в штате Невада 9 июля. Стрелявшим оказался 19-летний Сантино Уильям Лиган, добавил Смити. Ранее сообщалось, что жертвами стрельбы на фестивале еды в городе Гилрой стали три человека, также скончался подозреваемый в совершении преступления. Травмы различной степени тяжести получили 15 человек.