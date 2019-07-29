SANA: коалиция во главе с США нанесла удар по деревне в Сирии

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Самолёты международной коалиции во главе с США нанесли удары по деревне Аль-Зер, которая расположена в сирийской провинции Дейр эз-Зор.
SANA: коалиция во главе с США нанесла удар по деревне в Сирии
  • Reuters

Как информирует SANA, местные источники сообщили о гибели и ранении в селении Аз-Зер восточнее города Дейр эз-Зора гражданского населения в результате налётов международной коалиции, возглавляемой Вашингтоном.

В марте СМИ сообщали, что в Дейр эз-Зоре в результате авиаудара со стороны международной коалиции во главе с США погибли десять местных жителей.

Как отмечали источники, удар был нанесён по населённому пункту Аль-Багуз на юго-востоке провинции.

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