Сенатор-демократ заявил, что отписался от Трампа в Twitter

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Сенатор, представитель Демократической партии США Крис Мёрфи в своём Twitter сообщил, что отписался от аккаунта президента страны Дональда Трампа из-за «расистских» высказываний последнего.
Сенатор-демократ заявил, что отписался от Трампа в Twitter
  • Reuters

«Сегодня я принял решение отписаться от президента Соединённых Штатов в Twitter, потому что из всех аккаунтов, за которыми я слежу (а их не менее 200), его — больше других наполнен ненавистью, расистскими замечаниями и уничижительными высказываниями», — написал он. 

По словам Мёрфи, чтение ленты Трампа обычно «портит ему день».

«Так что я просто отпишусь. Не могу поверить, что написал это», — заключил он.

Ранее конгресс США принял резолюцию, в которой осудил «расистские высказывания» Трампа в адрес ряда членов палаты представителей.

Кроме того, без указания имён и фамилий Трамп раскритиковал некоторых женщин-демократов. Так, президент отметил, что они приехали в Соединённые Штаты и начали указывать «самой великой и сильной нации на Земле, как нужно управлять правительством».

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