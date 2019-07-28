Интервью Путина для Fox News номинировано на «Эмми»

Интервью президента России Владимира Путина американскому телеканалу Fox News 2018 года номинировано на премию «Эмми» для документальных и новостных передач в категории «Выдающееся интервью».

Об этом сообщается на сайте канала.

Отмечается, что интервьюером был журналист Крис Уоллес, съёмки состоялись в посольстве России в Хельсинки после встречи Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.

Церемония объявления лауреатов премии состоится 24 сентября в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что за сутки интервью посмотрели более 3 млн человек.

В ходе беседы стороны обсудили в том числе вопросы отношений Москвы и Вашингтона, ситуацию вокруг «вмешательства» России в выборы в США, политику Североатлантического альянса.