Интервью Путина для Fox News номинировано на «Эмми»

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Интервью президента России Владимира Путина американскому телеканалу Fox News 2018 года номинировано на премию «Эмми» для документальных и новостных передач в категории «Выдающееся интервью».
Интервью Путина для Fox News номинировано на «Эмми»
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте канала.

Отмечается, что интервьюером был журналист Крис Уоллес, съёмки состоялись в посольстве России в Хельсинки после встречи Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.

Церемония объявления лауреатов премии состоится 24 сентября в Нью-Йорке. 

Ранее сообщалось, что за сутки интервью посмотрели более 3 млн человек.

В ходе беседы стороны обсудили в том числе вопросы отношений Москвы и Вашингтона, ситуацию вокруг «вмешательства» России в выборы в США, политику Североатлантического альянса.

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