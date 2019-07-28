Интервью Путина для Fox News номинировано на «Эмми»
- Reuters
Об этом сообщается на сайте канала.
Отмечается, что интервьюером был журналист Крис Уоллес, съёмки состоялись в посольстве России в Хельсинки после встречи Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.
Церемония объявления лауреатов премии состоится 24 сентября в Нью-Йорке.
Ранее сообщалось, что за сутки интервью посмотрели более 3 млн человек.
В ходе беседы стороны обсудили в том числе вопросы отношений Москвы и Вашингтона, ситуацию вокруг «вмешательства» России в выборы в США, политику Североатлантического альянса.