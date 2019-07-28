У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,1
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в воскресенье у побережья индонезийского острова Ява.
- globallookpress.com
Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Очаг землетрясения залегал на глубине 40 км.
Данных о пострадавших, ущербе и угрозе цунами к этому часу не поступало.
Ранее у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8.
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