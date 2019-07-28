У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в воскресенье у побережья индонезийского острова Ява.

Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Очаг землетрясения залегал на глубине 40 км.

Данных о пострадавших, ущербе и угрозе цунами к этому часу не поступало.

Ранее у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8.