При взрыве в Кабуле пострадали шесть человек

Взрыв произошёл в Кабуле в четвёртом полицейском округе. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на Минздрав страны.

Reuters

По данным телеканала, в результате инцидента пострадали шесть человек. К настоящему моменту ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее. Ранее в афганском городе Калайи-Нау трое боевиков атаковали гостиницу.