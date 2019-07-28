При взрыве в Кабуле пострадали шесть человек

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Взрыв произошёл в Кабуле в четвёртом полицейском округе. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на Минздрав страны.
При взрыве в Кабуле пострадали шесть человек
  • Reuters

По данным телеканала, в результате инцидента пострадали шесть человек.

К настоящему моменту ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Ранее в афганском городе Калайи-Нау трое боевиков атаковали гостиницу.

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