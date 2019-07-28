В Израиле сообщили об испытаниях системы ПРО на Аляске

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Министерство обороны Израиля провело на Аляске успешные испытания противоракетной системы «Хец-3». Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на Минобороны Израиля.
В Израиле сообщили об испытаниях системы ПРО на Аляске
  • © Министерство обороны Израиля

Как заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, «секретные» испытания «превзошли то, что можно вообразить».

«Хец-3» успешно перехватил баллистические ракеты вне атмосферы на высотах и скоростях, которые мы прежде не видели», — отметил он.

Комплекс противоракетной обороны «Хец-3» предназначен для перехвата целей на больших высотах и за пределами атмосферы.

Отмечается, что испытания проводились Министерством обороны Израиля совместно с американским Агентством по противоракетной обороне.

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