В Израиле сообщили об испытаниях системы ПРО на Аляске
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Как заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, «секретные» испытания «превзошли то, что можно вообразить».
«Хец-3» успешно перехватил баллистические ракеты вне атмосферы на высотах и скоростях, которые мы прежде не видели», — отметил он.
Комплекс противоракетной обороны «Хец-3» предназначен для перехвата целей на больших высотах и за пределами атмосферы.
Отмечается, что испытания проводились Министерством обороны Израиля совместно с американским Агентством по противоракетной обороне.