Российские военные доставили гумпомощь жителям Восточной Гуты

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) доставили более двух тонн гуманитарной помощи в сирийский населённый пункт Джисрейн, который расположен в Восточной Гуте.

Как сообщает РИА Новости, местным жителям раздали продовольственные наборы, включающие в себя рис, муку, сгущенное молоко и мясные консервы.

«До войны здесь проживали 250 тысяч человек. Сейчас вернулись около 15 тысяч. Они восстанавливают дома, находят работу. Государство, конечно, помогает стройматериалами, плюс мы восстанавливаем подачу воды, электричества», — сообщил глава Джисрейна.

Ранее сообщалось, что российские военные доставили гуманитарную помощь в несколько населённых пунктов сирийской провинции Латакия.