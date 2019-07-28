Российские военные доставили гумпомощь жителям Восточной Гуты
Как сообщает РИА Новости, местным жителям раздали продовольственные наборы, включающие в себя рис, муку, сгущенное молоко и мясные консервы.
«До войны здесь проживали 250 тысяч человек. Сейчас вернулись около 15 тысяч. Они восстанавливают дома, находят работу. Государство, конечно, помогает стройматериалами, плюс мы восстанавливаем подачу воды, электричества», — сообщил глава Джисрейна.
Ранее сообщалось, что российские военные доставили гуманитарную помощь в несколько населённых пунктов сирийской провинции Латакия.