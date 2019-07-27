Мадуро заявил о выстраивании независящей от нефти экономики

Венесуэльский лидер Николас Мадуро в ходе встречи с руководством ЮНИДО (Организации Объединённых Наций по промышленному развитию) заявил о планах выстраивания независящей от нефти экономики.

«Тот, кто делает правильные шаги, тот достигает целей. Мы делаем правильные и уверенные шаги. Венесуэла имела деформированную модель, модель экономики, зависимой от нефти, и мы начинаем дорогу, не зависящую от нефтяной ренты», — цитирует РИА Новости Мадуро.

Он отметил, что страна только начинает «идти по дороге, которая превратит Венесуэлу в регион с экономическим потенциалом, которая будет производить большое количество богатств во всех производственных секторах».

Ранее Мадуро распорядился обеспечить поставки на международный рынок части продукции венесуэльского автопрома за криптовалюту петро.