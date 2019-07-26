Турция может отказаться от закупок у Boeing при введении санкций США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона может отказаться от покупки американских самолётов у корпорации Boeing, если США введут санкции против Анкары.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы покупаем самолёты Boeing нового поколения. Мы хорошие клиенты. Но если случится так (США введут санкции против Турции. — RT), нам придётся подумать об этом», — сказал он.

Соответствующее заявление Эрдоган сделал во время выступления в Анкаре.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус на брифинге заявила, что конкретных сроков введения санкций против Турции из-за покупки российских зенитных ракетных С-400 систем нет.

В свою очередь Эрдоган заявил, что надеется на здравомыслие США в вопросе поставок российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре.

Эксперт Эдуард Лозанский прокомментировал НСН вероятность введения санкций против третьих стран из-за С-400.



