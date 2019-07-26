Турция может отказаться от закупок у Boeing при введении санкций США

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона может отказаться от покупки американских самолётов у корпорации Boeing, если США введут санкции против Анкары.
Турция может отказаться от закупок у Boeing при введении санкций США
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы покупаем самолёты Boeing нового поколения. Мы хорошие клиенты. Но если случится так (США введут санкции против Турции. — RT), нам придётся подумать об этом», — сказал он.

Соответствующее заявление Эрдоган сделал во время выступления в Анкаре.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус на брифинге заявила, что конкретных сроков введения санкций против Турции из-за покупки российских зенитных ракетных С-400 систем нет.

В свою очередь Эрдоган заявил, что надеется на здравомыслие США в вопросе поставок российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре.

Эксперт Эдуард Лозанский прокомментировал НСН вероятность введения санкций против третьих стран из-за С-400.


 

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