Турция может отказаться от закупок у Boeing при введении санкций США
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы покупаем самолёты Boeing нового поколения. Мы хорошие клиенты. Но если случится так (США введут санкции против Турции. — RT), нам придётся подумать об этом», — сказал он.
Соответствующее заявление Эрдоган сделал во время выступления в Анкаре.
Ранее официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус на брифинге заявила, что конкретных сроков введения санкций против Турции из-за покупки российских зенитных ракетных С-400 систем нет.
В свою очередь Эрдоган заявил, что надеется на здравомыслие США в вопросе поставок российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре.
Эксперт Эдуард Лозанский прокомментировал НСН вероятность введения санкций против третьих стран из-за С-400.