Помпео и новый глава МИД Британии обсудили Иран
«Госсекретарь Майк Помпео сегодня поговорил с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом, чтобы обсудить ключевые глобальные приоритеты, в том числе противодействие попыткам Ирана расширить свою ядерную программу и укрепление НАТО», — говорится в сообщении.
Ранее новый британский премьер Борис Джонсон назначил Рааба на пост главы МИД королевства.
24 июля экс-глава внешнеполитического ведомства Великобритании Джереми Хант покинул свой пост.