Помпео и новый глава МИД Британии обсудили Иран

Государственный секретарь США Майк Помпео и новый министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в ходе переговоров обсудили Иран и укрепление НАТО. Об этом информирует пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

«Госсекретарь Майк Помпео сегодня поговорил с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом, чтобы обсудить ключевые глобальные приоритеты, в том числе противодействие попыткам Ирана расширить свою ядерную программу и укрепление НАТО», — говорится в сообщении. Ранее новый британский премьер Борис Джонсон назначил Рааба на пост главы МИД королевства. 24 июля экс-глава внешнеполитического ведомства Великобритании Джереми Хант покинул свой пост.