Помпео и новый глава МИД Британии обсудили Иран

Короткая ссылка
Государственный секретарь США Майк Помпео и новый министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в ходе переговоров обсудили Иран и укрепление НАТО. Об этом информирует пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

«Госсекретарь Майк Помпео сегодня поговорил с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом, чтобы обсудить ключевые глобальные приоритеты, в том числе противодействие попыткам Ирана расширить свою ядерную программу и укрепление НАТО», — говорится в сообщении.

Ранее новый британский премьер Борис Джонсон назначил Рааба на пост главы МИД королевства.

24 июля экс-глава внешнеполитического ведомства Великобритании Джереми Хант покинул свой пост.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить