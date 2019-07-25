Вылетевший в Петербург самолёт вернулся в аэропорт Симферополя

Пассажирский самолет, следовавший в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Симферополя из-за технической причины, она прошла в штатном режиме.

«Самолёт А320, который вылетел из аэропорта Симферополь в Санкт-Петербург, был вынужден вернуться в аэропорт отправления из-за технической причины. Посадка прошла в штатном режиме», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы аэропорта.

Отмечается, что пассажиры будут назначены в пункт назначения резервным бортом.

Ранее источник в органах управления воздушным движением сообщил, что в аэропорту Симферополя готовится к аварийной посадке пассажирский самолёт из-за неубранной стойки шасси.