Вылетевший в Петербург самолёт вернулся в аэропорт Симферополя
- © pixabay.com
«Самолёт А320, который вылетел из аэропорта Симферополь в Санкт-Петербург, был вынужден вернуться в аэропорт отправления из-за технической причины. Посадка прошла в штатном режиме», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы аэропорта.
Отмечается, что пассажиры будут назначены в пункт назначения резервным бортом.
Ранее источник в органах управления воздушным движением сообщил, что в аэропорту Симферополя готовится к аварийной посадке пассажирский самолёт из-за неубранной стойки шасси.