Тиль Швайгер пошутил над главой Минобороны ФРГ

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Немецкий актёр и продюсер Тиль Швайгер в своей социальной сети Instagram опубликовал пост, в котором высмеял нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Опубликованное фото представляет собой коллаж, на котором изображены новый глава американского оборонного ведомства Марк Эспер, министр обороны России Сергей Шойгу и глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

При этом, в отличие от своих коллег, Крамп-Карренбауэр представлена в образе домохозяйки.

«Грандиозно!» — написал артист в комментарии к публикации.

В таком наряде, как уточняют немецкие СМИ, министр обороны принимала участие в карнавале, который состоялся в феврале текущего года.

В беседе с изданием Bild Швайгер отметил, что авторство коллажа принадлежит не ему. 

Актёр рассказал, что нашёл изображение в интернете и выложил его в своём аккаунте, так как оно показалось ему «смешным».

Ранее Крамп-Карренбауэр сменила Урсулу фон дер Ляйен на посту главы Министерства обороны Германии в связи с избранием последней на должность председателя Еврокомиссии.

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