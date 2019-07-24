Медведев в октябре совершит визит на Кубу

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев совершит визит в кубинскую столицу Гавану в октябре. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По итогам переговоров с кубинским коллегой Бруно Родригесом Лавров заявил, что стороны условились подготовить в 2019 году программу мероприятий, посвящённую двум крупным датам: 75-й годовщине Победы и 60-летию восстановления дипотношений между двумя странами.

Лавров отметил, что в ноябре также будет отмечаться 500-летие Гаваны, передаёт Интерфакс.

«До этого планируется приезд председателя правительства России Дмитрия Медведева с визитом в Гавану, в октябре», — сказал он.

Ранее Лавров прибыл с официальным визитом на Кубу.