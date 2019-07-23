В Госдуме оценили избрание Джонсона на пост премьера Британии
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Как напомнил Затулин, любимый герой Джонсона — экс-премьер Уинстон Черчилль, и именно об этом британском политике он написал книгу.
«Джонсон будет лепить свой образ именно с Черчилля. Его позиция по брекситу созвучна традиционной консервативной линии. Согласно ей, Великобритания — это нечто большее, чем осколок европейского континента», — отметил депутат.
Он также предположил, что Джонсон постарается укрепить отношения Британии с США.
Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Nation News прокомментировал избрание Джонсона на пост премьера.