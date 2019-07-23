В Госдуме оценили избрание Джонсона на пост премьера Британии

Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с Inforeactor оценил избрание Бориса Джонсона на пост лидера Консервативной партии Великобритании и премьер-министра страны.

Как напомнил Затулин, любимый герой Джонсона — экс-премьер Уинстон Черчилль, и именно об этом британском политике он написал книгу.

«Джонсон будет лепить свой образ именно с Черчилля. Его позиция по брекситу созвучна традиционной консервативной линии. Согласно ей, Великобритания — это нечто большее, чем осколок европейского континента», — отметил депутат.

Он также предположил, что Джонсон постарается укрепить отношения Британии с США.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Nation News прокомментировал избрание Джонсона на пост премьера.