В Госдуме оценили избрание Джонсона на пост премьера Британии

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Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с Inforeactor оценил избрание Бориса Джонсона на пост лидера Консервативной партии Великобритании и премьер-министра страны.
В Госдуме оценили избрание Джонсона на пост премьера Британии
  • Reuters

Как напомнил Затулин, любимый герой Джонсона — экс-премьер Уинстон Черчилль, и именно об этом британском политике он написал книгу.

«Джонсон будет лепить свой образ именно с Черчилля. Его позиция по брекситу созвучна традиционной консервативной линии. Согласно ей, Великобритания — это нечто большее, чем осколок европейского континента», — отметил депутат.

Он также предположил, что Джонсон постарается укрепить отношения Британии с США.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Nation News прокомментировал избрание Джонсона на пост премьера.

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