В Госдуме прокомментировали избрание Джонсона на пост премьера Британии
- Reuters
«Понятно, что решения по принципиальным вопросам принимает королева, которая формально является главой Великобритании, но тем не менее премьер-министры имеют большое значение. Борис Джонсон — безусловно, личность весьма экстравагантная», — заявил Морозов.
По мнению депутата, Джонсон — компромиссная фигура для неоднозначной внутренней и внешней политики Лондона.
Со своей стороны, зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Nation News назвал нового премьера Великобритании более темпераментным и эксцентричным по сравнению с Терезой Мэй.
«Он человек, который готов принимать решения и брать на себя ответственность, так что давайте посмотрим на него», — добавил депутат.
Ранее сообщалось, что глава британского МИД Джереми Хант поздравил Джонсона.