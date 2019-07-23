В Госдуме прокомментировали избрание Джонсона на пост премьера Британии

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Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с ФАН прокомментировал избрание Бориса Джонсона на посты лидера Консервативной партии Великобритании и премьер-министра страны.
В Госдуме прокомментировали избрание Джонсона на пост премьера Британии
  • Reuters

«Понятно, что решения по принципиальным вопросам принимает королева, которая формально является главой Великобритании, но тем не менее премьер-министры имеют большое значение. Борис Джонсон — безусловно, личность весьма экстравагантная», — заявил Морозов.

По мнению депутата, Джонсон — компромиссная фигура для неоднозначной внутренней и внешней политики Лондона.

Со своей стороны, зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Nation News назвал нового премьера Великобритании более темпераментным и эксцентричным по сравнению с Терезой Мэй.

«Он человек, который готов принимать решения и брать на себя ответственность, так что давайте посмотрим на него», — добавил депутат.

Ранее сообщалось, что глава британского МИД Джереми Хант поздравил Джонсона.

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