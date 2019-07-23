Климкин поздравил Бориса Джонсона с избранием на пост премьера
- Reuters
«Борис возвращается. Поздравляю Бориса Джонсона, который станет следующим премьером Великобритании после победы на выборах лидера Консервативной партии», — написал глава МИД Украины в Twitter.
Boris is back 😉 Congratulation to @BorisJohnson who is to become next UK Prime Minister after winning Conservative Party leadership ballot 🇬🇧 Вітання Борису Джонсону, який стане наступним ПМ Великої Британії після його обрання новим лідером Консервативної партії. pic.twitter.com/ZBoLvdV8uy— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) July 23, 2019
Джонсон заявил после оглашения результатов выборов, что считает своими приоритетами победу над оппозицией и реализацию брексита до конца октября.