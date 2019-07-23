Климкин поздравил Бориса Джонсона с избранием на пост премьера

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Украинский министр иностранных дел Павел Климкин поздравил Бориса Джонсона с избранием на посты лидера Консервативной партии Великобритании и премьер-министра страны.
Климкин поздравил Бориса Джонсона с избранием на пост премьера
  • Reuters

«Борис возвращается. Поздравляю Бориса Джонсона, который станет следующим премьером Великобритании после победы на выборах лидера Консервативной партии», — написал глава МИД Украины в Twitter.

Джонсон заявил после оглашения результатов выборов, что считает своими приоритетами победу над оппозицией и реализацию брексита до конца октября.

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