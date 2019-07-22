Путин отменил российские санкции против Эритреи

Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий российские санкции против Эритреи, которые были введены в 2009 году.

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Санкции были введены против Эритреи в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН №1907.

Как пишет газета «Известия», ограничения были связаны с тем, что с территории африканской страны осуществлялись поставки оружия боевикам в Сомали, которые воюют против международно признанного переходного правительства страны.

Также меры были вызваны и тем, что власти Эритреи отказывались отвести войска от границы с Джибути.

В ноябре 2018 года Совбез ООН единогласно поддержал резолюцию, которая предполагает снятие оружейного эмбарго с Эритреи.

Решение было принято после того, как премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки подписали мирное соглашение, положившее конец конфликту между государствами.