Во Франции обнаружили затонувшую полвека назад подлодку Minerve

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Подводную лодку Minerve, при таинственных обстоятельствах затонувшую в Средиземном море 51 год назад, обнаружили в ходе поисковой операции. Об этом сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли.
Во Франции обнаружили затонувшую полвека назад подлодку Minerve
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«Мы только что обнаружили Minerve. Это успех, облегчение и технический триумф», — написала она в Twitter.

Операция по поиску субмарины стартовала в начале июля. 

Дизельная субмарина, на борту которой находились 52 моряка, затонула 27 января 1968 года в Средиземном море в районе Тулона. 

Инцидент произошёл через несколько дней после исчезновения в восточной части Средиземноморья подлодки израильских ВМС Dakar. В том же году затонули ещё две подлодки: советская К-129 и американская Scorpion.

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