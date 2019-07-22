Во Франции обнаружили затонувшую полвека назад подлодку Minerve

Подводную лодку Minerve, при таинственных обстоятельствах затонувшую в Средиземном море 51 год назад, обнаружили в ходе поисковой операции. Об этом сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли.

«Мы только что обнаружили Minerve. Это успех, облегчение и технический триумф», — написала она в Twitter.

Операция по поиску субмарины стартовала в начале июля.

Дизельная субмарина, на борту которой находились 52 моряка, затонула 27 января 1968 года в Средиземном море в районе Тулона.

Инцидент произошёл через несколько дней после исчезновения в восточной части Средиземноморья подлодки израильских ВМС Dakar. В том же году затонули ещё две подлодки: советская К-129 и американская Scorpion.