British Airways и Lufthansa приостановили полёты в Каир

Короткая ссылка
Авиакомпании British Airways и Lufthansa приняли решение приостановить полёты в Каир. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявления компаний.

«Мы постоянно пересматриваем наши меры безопасности во всех наших аэропортах по всему миру и приостановили полёты в Каир на семь дней в качестве меры предосторожности с целью проведения дальнейшей оценки», — говорится в сообщении British Airways.

Как указали в немецкой авиакомпании, Lufthansa решила приостановить полёты по соображениям безопасности.

«Поскольку безопасность является для Lufthansa наивысшим приоритетом, авиакомпания сегодня временно приостановила полеты в Каир, пока проводится оценка ситуации», — сказал представитель компании.

Ранее сообщалось, что британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить