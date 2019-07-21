British Airways и Lufthansa приостановили полёты в Каир

Авиакомпании British Airways и Lufthansa приняли решение приостановить полёты в Каир. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявления компаний.

«Мы постоянно пересматриваем наши меры безопасности во всех наших аэропортах по всему миру и приостановили полёты в Каир на семь дней в качестве меры предосторожности с целью проведения дальнейшей оценки», — говорится в сообщении British Airways.

Как указали в немецкой авиакомпании, Lufthansa решила приостановить полёты по соображениям безопасности.

«Поскольку безопасность является для Lufthansa наивысшим приоритетом, авиакомпания сегодня временно приостановила полеты в Каир, пока проводится оценка ситуации», — сказал представитель компании.

Ранее сообщалось, что британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.