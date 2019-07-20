В Иране обвинили США в разрушении ядерной сделки

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Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил власти Соединённых Штатов в одностороннем подходе к ядерной сделке.
В Иране обвинили США в разрушении ядерной сделки
  • Reuters

«Правительство США разрушает иранскую ядерную сделку, несмотря на то, сколько сделал весь мир, чтобы достичь её. Этот процесс не только нарушил резолюции СБ ООН... США наложили санкции на тех, кто пытается выполнить эти резолюции», — цитирует его РИА Новости. 

Ранее Зариф назвал условия сохранения ядерной сделки.

США объявили о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в мае 2018 года.

Документ в том числе предполагал снятие санкций с Ирана в обмен на уступки по ядерной программе. 

Эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию в отношениях Ирана и США.

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