В Барселоне похитили и изнасиловали гражданку России

В Барселоне двое граждан Румынии, как предполагается, похитили и изнасиловали 25-летнюю россиянку. К настоящему времени они и подданная Испании, которая могла быть их сообщницей, задержаны, передаёт La Vanguardia.

Отмечается, что инцидент произошёл 16 июля.

Пострадавшую со множеством травм обнаружили жители города, она просила о помощи.

Впоследствии девушку госпитализировали. В настоящее время ведутся поиски ещё двух подозреваемых в совершении преступления.

Представители посольства России в Мадриде в беседе с РИА Новости сообщили, что накануне в Генконсульство страны в Барселоне обратилась россиянка с просьбой выдать ей документы для возвращения на родину.

Девушку сопровождали полицейские.

Сотрудники дипмиссии не раскрыли подробностей, однако отметили, что вся необходимая помощь гражданке России была оказана.

Ранее сообщалось, что двое россиян пострадали при падении ветки дерева на группу людей во Дворце шекинских ханов в Азербайджане, состояние ещё четырёх человек оценивается как тяжёлое.