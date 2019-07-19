Трамп пригрозил Ирану высокой ценой за «глупости» в отношении США

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RT
Иран заплатит чрезвычайно высокую цену, если решится совершить «какую-либо глупость» в отношении США. С таким заявлением выступил американский лидер Дональд Трамп.
Трамп пригрозил Ирану высокой ценой за «глупости» в отношении США
  • Reuters

«Мы надеемся, что ради собственного блага они не сделают ничего глупого. Если сделают, то заплатят такую цену, какую ещё никто не платил», — цитирует его The Hill.

Ранее Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.

Позднее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал, что у Тегерана нет информации о якобы сбитом США иранском дроне. Представитель Вооружённых сил Ирана также опроверг заявление американской стороны.

Эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию в отношениях Тегерана и Вашингтона.

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