Трамп пригрозил Ирану высокой ценой за «глупости» в отношении США
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«Мы надеемся, что ради собственного блага они не сделают ничего глупого. Если сделают, то заплатят такую цену, какую ещё никто не платил», — цитирует его The Hill.
Ранее Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.
Позднее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал, что у Тегерана нет информации о якобы сбитом США иранском дроне. Представитель Вооружённых сил Ирана также опроверг заявление американской стороны.
Эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию в отношениях Тегерана и Вашингтона.