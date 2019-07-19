Священник провёл обряд экзорцизма в конгрессе США

Капеллан палаты представителей США Патрик Конрой провёл обряд экзорцизма в здании конгресса, чтобы «изгнать духов тьмы».

Отмечается, что данное решение связано с суматохой, которая возникла из-за голосования по резолюции, осуждающей «расистские» посты президента США Дональда Трампа в Twitter.

Уточняется, что между конгрессменами разгорелись споры в связи с данным вопросом и потребовалось несколько часов для того, чтобы порядок был восстановлен и они смогли проголосовать по поводу резолюции.

Процесс «изгнания духов» транслировал C-SPAN.

House Chaplain Pat Conroy’s opening prayer: "This has been a difficult and contentious week in which darker spirits seem to have been at play in the people's house. In Your most holy name, I now cast out all spirits of darkness from this chamber, spirits not from You." pic.twitter.com/DleRYUtLWV — CSPAN (@cspan) 18 июля 2019 г.

Молитва капеллана была специально прописана таким образом, чтобы быть максимально беспартийной.

Ранее палата представителей большинством голосов осудила высказывания Трампа в адрес некоторых своих представителей, «укрепляющие боязнь и ненависть по отношению к новым американцам». Резолюцию поддержали 240 парламентариев, ещё 187 выступили против её принятия.

Позднее Трамп прокомментировал данную резолюцию.