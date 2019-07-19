Священник провёл обряд экзорцизма в конгрессе США

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Капеллан палаты представителей США Патрик Конрой провёл обряд экзорцизма в здании конгресса, чтобы «изгнать духов тьмы».
Священник провёл обряд экзорцизма в конгрессе США
  • AFP

Отмечается, что данное решение связано с суматохой, которая возникла из-за голосования по резолюции, осуждающей «расистские» посты президента США Дональда Трампа в Twitter.

Уточняется, что между конгрессменами разгорелись споры в связи с данным вопросом и потребовалось несколько часов для того, чтобы порядок был восстановлен и они смогли проголосовать по поводу резолюции.

Процесс «изгнания духов» транслировал C-SPAN.

Молитва капеллана была специально прописана таким образом, чтобы быть максимально беспартийной.

Ранее палата представителей большинством голосов осудила высказывания Трампа в адрес некоторых своих представителей, «укрепляющие боязнь и ненависть по отношению к новым американцам». Резолюцию поддержали 240 парламентариев, ещё 187 выступили против её принятия.

Позднее Трамп прокомментировал данную резолюцию.

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