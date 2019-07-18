США выступили за свободу религии в КНДР

США будут поддерживать свободу религии в Северной Корее, заявил американский вице-президент Майк Пенс во время выступления на конференции в защиту свободы вероисповедания.

«Вы можете быть уверены, что, поскольку президент Трамп продолжает проводить денуклеаризацию Северной Кореи и поддерживать мир, Соединённые Штаты будут и впредь выступать за свободу вероисповедания всех людей всех вероисповеданий на Корейском полуострове», — заявил Пенс, отметив, что дела со свободой религии в КНДР обстоят плохо.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе заседания правительства США, что нынешняя администрация добилась «огромного прогресса» в переговорах с КНДР.