США выступили за свободу религии в КНДР

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США будут поддерживать свободу религии в Северной Корее, заявил американский вице-президент Майк Пенс во время выступления на конференции в защиту свободы вероисповедания.
США выступили за свободу религии в КНДР
  • Reuters

«Вы можете быть уверены, что, поскольку президент Трамп продолжает проводить денуклеаризацию Северной Кореи и поддерживать мир, Соединённые Штаты будут и впредь выступать за свободу вероисповедания всех людей всех вероисповеданий на Корейском полуострове», — заявил Пенс, отметив, что дела со свободой религии в КНДР обстоят плохо.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе заседания правительства США, что нынешняя администрация добилась «огромного прогресса» в переговорах с КНДР.

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