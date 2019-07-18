В Госдуме поддержали заявление Венгрии о диалоге с Россией
- РИА Новости
Морозов отметил, что у России и Венгрии всегда были соседские и дружественные отношения ещё со времён Советского Союза.
«То, что министр иностранных дел Венгрии считает необходимым развивать эти отношения, мы всячески одобряем и поддерживаем, поскольку венгерский народ для нас братский и у нас есть большие перспективы взаимовыгодного сотрудничества как в социально-экономической сфере, так и политической», — добавил депутат.
Ранее министр иностранных дел Венгрии заявил о необходимости поддерживать прагматичный диалог с Россией, основанный на взаимном доверии и уважении.