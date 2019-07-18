В Госдуме поддержали заявление Венгрии о диалоге с Россией

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Александра Селюкова
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, который заявил о необходимости поддерживать диалог с Россией.
В Госдуме поддержали заявление Венгрии о диалоге с Россией
  • РИА Новости

Морозов отметил, что у России и Венгрии всегда были соседские и дружественные отношения ещё со времён Советского Союза.

«То, что министр иностранных дел Венгрии считает необходимым развивать эти отношения, мы всячески одобряем и поддерживаем, поскольку венгерский народ для нас братский и у нас есть большие перспективы взаимовыгодного сотрудничества как в социально-экономической сфере, так и политической», — добавил депутат.

Ранее министр иностранных дел Венгрии заявил о необходимости поддерживать прагматичный диалог с Россией, основанный на взаимном доверии и уважении.

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