Трамп прокомментировал итоги голосования по резолюции по импичменту

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Американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Twitter прокомментировал то, что Конгресс США проголосовал против рассмотрения резолюции по импичменту.

«Палата представителей Соединённых Штатов только что подавляющим большинством голосов проголосовала против резолюции об импичменте. Это, пожалуй, самый нелепый и трудоёмкий проект, с которым мне когда-либо приходилось работать», — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что большинство в палате представителей США проголосовали против рассмотрения резолюции об импичменте Трампа.

Также отмечалось, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси выступила против немедленного рассмотрения импичмента президента.

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