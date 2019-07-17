В конгрессе США проголосуют по вопросу об отстранении Трампа
- Reuters
Как отмечает издание, процедура голосования, начатая в палате представителей, потребует двух дней, однако подчёркивается, что замысел об отстранении Трампа от власти вряд ли удастся реализовать, так как после решения об импичменте в палате дело переходит в сенат, который контролируется республиканцами.
Кроме того, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси выступает против немедленного рассмотрения импичмента президента, пишет издание.
В феврале Пелоси призвала не торопиться с объявлением импичмента президенту страны и дождаться проверки фактов.