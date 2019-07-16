Землетрясение магнитудой 6,1 произошло вблизи Бали
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло вблизи индонезийского острова Бали, об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.
Как отмечается, подземные толчки зафиксированы на глубине 102 км в 259 км на юго-восток от города Сурабая.
Ранее землетрясение магнитудой 7,3 произошло на индонезийском острове Хальмахера.
Также у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1.
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