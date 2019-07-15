Эрдоган заявил о планах Турции по производству систем ПВО с Россией

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара надеется организовать совместное с Россией производство систем противовоздушной обороны. Трансляцию выступления Эрдогана вёл турецкий телеканал NTV.
Эрдоган заявил о планах Турции по производству систем ПВО с Россией
  • Reuters

Эрдоган отметил, что Турция начала получать российские ЗРС С-400 несмотря на то, что «некоторые говорили», будто турецкая сторона «не сможет получить эти системы и разместить их у себя». 

«Мы становимся одной из немногих стран с новейшими системами ПВО. Цель — их производство вместе с Россией, и мы это сделаем», — заявил турецкий президент. 

Ранее в Турцию на авиабазу Мюртед прилетел девятый самолёт с компонентами российских зенитных ракетных систем С-400

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