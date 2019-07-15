Эрдоган заявил о планах Турции по производству систем ПВО с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара надеется организовать совместное с Россией производство систем противовоздушной обороны. Трансляцию выступления Эрдогана вёл турецкий телеканал NTV.

Эрдоган отметил, что Турция начала получать российские ЗРС С-400 несмотря на то, что «некоторые говорили», будто турецкая сторона «не сможет получить эти системы и разместить их у себя».

«Мы становимся одной из немногих стран с новейшими системами ПВО. Цель — их производство вместе с Россией, и мы это сделаем», — заявил турецкий президент.

Ранее в Турцию на авиабазу Мюртед прилетел девятый самолёт с компонентами российских зенитных ракетных систем С-400.