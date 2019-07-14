В аэропорту в Южной Корее 16 россиян не пустили в страну

В южнокорейском аэропорту Инчхон сотрудники миграционной службы не пустили в страну 16 россиян, которые не смогли подтвердить, что прибыли в Южную Корею в туристических целях.

Как отметили в посольстве России, россияне будут отправлены на родину не позднее вторника, 16 июля. В настоящее время они находятся в зоне содержания недопущенных пассажиров.

«Посольство России продолжает следить за ситуацией и в рамках своих компетенций оказывает российским гражданам содействие», — сказал RT атташе посольства Дмитрий Шибилов.

По его словам, группа россиян прилетела в Южную Корею рейсом авиакомпании S7 13 июля.

«При прохождении пограничного контроля они не смогли подтвердить, что прибыли в страну в туристических целях», — отметил он.

6 июля в посольстве России в Мексике сообщили о недопуске в страну группы граждан, состоящей из семи россиян.

7 июля стало известно, что ещё 14 человек с российскими паспортами не пропустили через пограничный контроль в мексиканском Канкуне.