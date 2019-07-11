Эксперт оценил заявление Туска о распаде СССР
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«Для новой польской элиты распад СССР, конечно, является великим успехом. А вот по значительной части польского народа этот распад тоже ударил довольно больно: тот экономический шок, который у них был в 90-е годы, был не меньше нашего», — сказал Журавлёв.
Как считает эксперт, Запад, который считает себя победителем в холодной войне, выиграл не так уж и много. По мнению Журавлёва, «победа» принесла много горя и бед не только народам бывшего Советского Союза, но и народам Восточной Европы.
Ранее член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с ФАН прокомментировал заявление Туска.