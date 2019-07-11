Полиция Гибралтара арестовала капитана задержанного иранского танкера

Короткая ссылка
Полиция Гибралтара арестовала капитана и главного офицера танкера Grace 1, принадлежащего Ирану, который был задержан по подозрению в доставке нефти в Сирию.
Полиция Гибралтара арестовала капитана задержанного иранского танкера
  • Reuters

Об этом сообщает AFP.

По данным Gibraltar Chronicle‏, с судна были изъяты документы и электронные гаджеты.

В четверг, 4 июля, военнослужащие Королевской морской пехоты Великобритании задержали у берегов Гибралтара танкер Grace 1, принадлежащий Ирану, по причине того, что судно, предположительно, доставляло нефть в Сирию. 

28 членов экипажа, являющиеся гражданами Индии, Пакистана и Украины, остаются на борту судна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить