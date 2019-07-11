Полиция Гибралтара арестовала капитана задержанного иранского танкера
- Reuters
Об этом сообщает AFP.
#BREAKING Gibraltar police arrest captain, officer of detained Iran tanker pic.twitter.com/yzMaiU6O5T— AFP news agency (@AFP) 11 июля 2019 г.
По данным Gibraltar Chronicle, с судна были изъяты документы и электронные гаджеты.
В четверг, 4 июля, военнослужащие Королевской морской пехоты Великобритании задержали у берегов Гибралтара танкер Grace 1, принадлежащий Ирану, по причине того, что судно, предположительно, доставляло нефть в Сирию.
28 членов экипажа, являющиеся гражданами Индии, Пакистана и Украины, остаются на борту судна.