РУДН присвоил президенту Боливии звание почётного доктора

Российский университет дружбы народов (РУДН) присвоил президенту Боливии Эво Моралесу звание почётного доктора.

«Решением учёного совета РУДН от 11 июля 2019 года единогласно постановлено присвоить звание почетного доктора РУДН президенту Республики Боливия Эво Моралесу», — приводит РИА Новости слова и. о. ректора РУДН Евгения Щесняка.

Он отметил, что это решение явилось «знаком признания выдающихся заслуг» Моралеса «во многих областях и сферах человеческой деятельности и укрепления дружбы, сотрудничества между народами, в том числе между народами России и Республики Боливия».

Ранее Моралес прибыл с рабочим визитом в Москву.

Как отметил российский лидер Владимир Путин на встрече с Моралесом, отношения двух стран в последние годы развиваются успешно.