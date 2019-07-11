РУДН присвоил президенту Боливии звание почётного доктора

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Российский университет дружбы народов (РУДН) присвоил президенту Боливии Эво Моралесу звание почётного доктора.
РУДН присвоил президенту Боливии звание почётного доктора
  • Reuters

«Решением учёного совета РУДН от 11 июля 2019 года единогласно постановлено присвоить звание почетного доктора РУДН президенту Республики Боливия Эво Моралесу», — приводит РИА Новости слова и. о. ректора РУДН Евгения Щесняка.

Он отметил, что это решение явилось «знаком признания выдающихся заслуг» Моралеса «во многих областях и сферах человеческой деятельности и укрепления дружбы, сотрудничества между народами, в том числе между народами России и Республики Боливия».

Ранее Моралес прибыл с рабочим визитом в Москву.

Как отметил российский лидер Владимир Путин на встрече с Моралесом, отношения двух стран в последние годы развиваются успешно.

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