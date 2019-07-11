РУДН присвоил президенту Боливии звание почётного доктора
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«Решением учёного совета РУДН от 11 июля 2019 года единогласно постановлено присвоить звание почетного доктора РУДН президенту Республики Боливия Эво Моралесу», — приводит РИА Новости слова и. о. ректора РУДН Евгения Щесняка.
Он отметил, что это решение явилось «знаком признания выдающихся заслуг» Моралеса «во многих областях и сферах человеческой деятельности и укрепления дружбы, сотрудничества между народами, в том числе между народами России и Республики Боливия».
Ранее Моралес прибыл с рабочим визитом в Москву.
Как отметил российский лидер Владимир Путин на встрече с Моралесом, отношения двух стран в последние годы развиваются успешно.