СМИ: Сотрудники Интерпола задержали в Уругвае троих россиян

Представители Интерпола и сотрудники правоохранительных органов Уругвая задержали в стране трёх предполагаемых граждан России, подозреваемых в оказании содействия в побеге из тюрьмы итальянскому наркобарону Рокко Морабито, передаёт Ecos.

По данным портала, были задержаны три иностранца — два россиянина — мужчина и женщина — и итальянец.

Морабито, сбежавшего из тюрьмы 23 июня, как отмечается, на месте проведения операции не было.

Как передаёт РИА Новости, пресс-секретарь посольства России в Уругвае Василиса Фофанова заявила, что в дипмиссии осведомлены о задержании россиян.

«Посольство получило извещение о задержании трёх предполагаемых граждан России буквально 20 минут назад по электронной почте, мы выясняем ситуацию», — сказала она.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации в Италии по обвинению в причастности к деятельности «Каморры» — неаполитанской мафиозной группировки — были арестованы более 120 человек.